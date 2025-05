Coppa Italia la finale Milan-Bologna con l’Inno cantato da Chiara

Questa sera, all'Olimpico di Roma, va in scena la finale della 78ª edizione della Coppa Italia, con il Milan e il Bologna pronte a battagliarsi per il prestigioso trofeo. Mentre il campionato entra nella fase cruciale, l'incontro sarà accompagnato dall'emozionante inno cantato da Chiara, regalando un'atmosfera indimenticabile a tutti i tifosi.

Mentre il campionato, a sole due giornate dal termine, attende ancora gran parte dei verdetti chiave, questa sera si assegna il secondo titolo della stagione dopo la Supercoppa Italiana di gennaio. A Roma va in scena la finale della 78° edizione della Coppa Italia, contesa da Milan e Bologna. Diretta esclusiva, per il terzo anno consecutivo, su Canale 5. Finale di Coppa Italia 2025: pre partita sul 20. Allo stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle 21, si gioca dunque Milan-Bologna, che assegnerà la coppa nazionale. La finale, oltre che su Canale 5, sarà garantita da Mediaset in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Il pre partita scatterà sul canale 20 alle 20, con lo studio live condotto da Monica Bertini insieme a Mino Taveri, prima di passare la linea alle 20:40 alla rete ammiraglia. 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Coppa Italia, la finale Milan-Bologna con l’Inno cantato da Chiara

