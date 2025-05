Coppa Italia il Bologna vince e entra nella storia

La notte dell’Olimpico rimarrà impressa nel cuore dei tifosi del Bologna. I rossoblù, sotto la guida di Vincenzo Italiano, hanno scritto una pagina storica, trionfando in Coppa Italia contro il Milan. Il decisivo gol di Ndoye al 53’ ha sigillato una vittoria che resterà nei ricordi e nei libri di storia del club.

La notte dell'Olimpico è di quelle che i tifosi del Bologna non dimenticheranno mai. Sul campo, i rossoblù guidati da Vincenzo Italiano hanno scritto una pagina memorabile della propria storia, conquistando la Coppa Italia al termine di una battaglia contro il Milan. Il gol di Ndoye al 53' è stato l'episodio che ha cambiato tutto, trasformando l'attesa e la speranza in pura estasi. Una partita tesa, giocata con il cuore. Il clima era elettrico sin dal calcio d'inizio. Da una parte il Milan, con l'ambizione di confermare il proprio blasone, dall'altra il Bologna, desideroso di riportare un trofeo nella propria bacheca dopo anni di digiuno. Il primo tempo è stato equilibrato, una sfida di nervi e tattica. I rossoneri si sono resi pericolosi con Jovic, mentre il Bologna ha risposto con Orsolini, ma entrambi i portieri, Skorupski e Maignan, si sono dimostrati insuperabili.

