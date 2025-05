Coppa Italia il Bologna spegne l’entusiasmo del Milan | 1-0 all’Olimpico

Nella settantottesima edizione della Coppa Italia Frecciarossa, il Bologna sorprende il Milan, spegnendo l'entusiasmo rossonero all'Olimpico. Grazie a un gol di Ndoye all'inizio del secondo tempo, i rossoblù si aggiudicano la vittoria per 1-0, regalando ai propri tifosi un trionfo indimenticabile in una finale combattuta.

La settantottesima edizione della Coppa Italia Frecciarossa sorride al Bologna. I rossoblu vincono nello scenario dell'Olimpico per 1-0 grazie al tiro secco di Ndoye a inizio secondo tempo. ROSSOBLU – Dopo un primo tempo in assoluta partita, a sorride al triplice fischio della finale di Coppa Italia è il Bologna per 1-0. Il primo pericolo creato nella prima frazione di gioco è per il Milan che al 10' con Jovic prova la conclusione centrale che viene parata con reattività. Al 26' ci prova anche il Bologna con Miranda che prova una conclusione angolata. Al 43' sono ancora agli emiliani a rendersi pericolosi con Holm che da centro aria con un colpo di testa centrale mette in difficoltà l'estremo difensore rossonero. Bologna, il gol vittoria e il finale in paradiso . RIPRESA – Il secondo tempo inizia con il Bologna che diventa subito aggressivo e trova il gol al 53? con Ndoye che dal centro dell'area di rigore non lascia scampo al portiere rossonero.