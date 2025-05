Coppa Italia Frecciarossa Finale 2025 | Milan - Bologna diretta tv e streaming Canale 5 ore 21

La finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025 vedrà opporsi Milan e Bologna, pronti a scrivere un nuovo capitolo di storia calcistica. L'appuntamento è fissato per le 21 all'Olimpico di Roma, con diretta esclusiva su Canale 5. Dopo la recente sfida di Serie A, le due squadre si contenderanno il prestigioso trofeo in un match da brividi.

Novanta minuti per scrivere un pezzo di Storia: Milan e Bologna si giocano la Coppa Italia Frecciarossa (diretta tv esclusiva Canale 5 ore 21) nella finalissima dell'Olimpico di Roma. Dopo la sfida di venerdì che le ha messe una di fronte all'altra a San Siro per la 36ª giornata di Serie A (rete di Orsolini e poi rimonta dei rossoneri con doppietta di Gimenez e in mezzo il gol di Pulis. 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Coppa Italia Frecciarossa, Finale 2025 | Milan - Bologna, diretta tv e streaming Canale 5 ore 21

