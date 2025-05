Coppa Italia finale Milan-Bologna | le parole di Simonelli e Malagò | VIDEO

Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, i Presidenti Ezio Simonelli e Giovanni Malagò condividono le loro impressioni. Nel video, Malagò commenta l'importanza dell'evento sportivo, sottolineando il significato della competizione per il calcio italiano, mentre i club si preparano per una sfida decisiva.

Ezio Simonelli e Giovanni Malagò, Presidenti della Lega Serie A e del CONI, alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Le parole di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, a margine dell’incontro tra il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella e le finaliste della Coppa Italia, Milan e Bologna. Con lui anche Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A: "Un discorso toccante del Presidente Mattarella che ha richiamato le squadre al rispetto del fair play visto che sono esempi per tutti e soprattutto per i giovani che guarderanno la partita”. Guarda il video 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coppa Italia, finale Milan-Bologna: le parole di Simonelli e Malagò | VIDEO

