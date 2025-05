Coppa Italia festa infinita per il Bologna | dopo 51 anni si torna in Paradiso

Bologna celebra un trionfo storico: dopo 51 anni, la Coppa Italia torna a far brillare la città. In una serata magica, il 14 maggio 2025, le strade si riempiono di entusiasmo, abbracci e lacrime di gioia. Tra i festeggiamenti, le iconiche figure della musica e del calcio si uniscono per rendere omaggio a un sogno che diventa realtà.

Bologna, 14 maggio 2025 – Caroselli, clacson, abbracci, lacrime e cori urlati alle stelle in questa serata quasi estiva che riporta il Paradiso a Bologna. E a Roma le braccia al cielo di Cesare Cremonini sugli spalti dell’Olimpico assieme a Gianni Morandi, Luca Carboni, la famiglia Mihajlovic e Gianfranco Fini. E poi gli ex rossoblù Renzo Ulivieri e Beppe Signori con Roberto Baggio, il doppio ex che ha portato in campo la Coppa Italia prima dell'inno d'Italia cantato da Chiara Galiazzo. E soprattutto ci sono i 30mila che hanno raggiunto la Capitale con ogni mezzo, più forti dei pullman spariti e delle camere d’albergo a peso d’oro. “Ora come allora, così si gioca solo in Paradis o”: recita la coreografia dei tifosi del Bologna allo stadio. E così è, alla fine di una partita impeccabile della squadra di Italiano, apparsa fin dall'inizio più agguerrita degli avversari. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia, festa infinita per il Bologna: dopo 51 anni si torna in Paradiso

Riporta msn.com: Il gol di Ndoye all’Olimpico regala la gioia immensa ai tifosi rossoblù in trasferta a Roma e rimasti davanti ai maxischermi in città: automatica anche la qualifica per l’Europa League ...

Apoteosi Bologna, stende il Milan e trionfa in Coppa Italia dopo 51 anni. Italiano finalmente fa festa

Scrive gazzettadelsud.it: Al quarto tentativo Italiano riesce a vincere una finale: indipendentemente dalla posizione in Serie A, i suoi ragazzi sono certi di giocarsi l’anno prossimo almeno l’Europa League ...

Coppa Italia, De Siervo: 'Competizione cresciuta negli anni'

msn.com scrive: "Oggi festeggiamo una grande edizione della Coppa Italia, raccontiamo la storia di un successo. Prima questa coppa non era la prima della classe, ora abbiamo un campionato straordinario, che si chiude ...

