Coppa Italia estasi Bologna | Ndoye mette al tappeto il Milan

Il 14 maggio si è consumata una serata di grande tensione e spettacolo al stadio Olimpico, dove la finale di Coppa Italia ha visto sfidarsi Milan e Bologna. La squadra emiliana, trascinata da Ndoye, ha sorpreso gli avversari, mettendoli al tappeto e consegnando al Bologna un trionfo memorabile nel palcoscenico del calcio italiano.

La giornata di oggi 14 maggio ha emesso il penultimo verdetto del nostro calcio in questa stagione. Già, perché nella serata odierna è andata in scena la finale di Coppa Italia, più nello specifico alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. Ad affrontarsi sono state Milan e Bologna, in un ultimo atto equilibrato. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei rossoblu, che compiono un’impresa e scrivono una pagina indelebile della loro storia. Pochi i sussulti nel primo tempo, con i rossoblu che alzano di minuto in minuto i giri del motore. Nella ripresa il copione cambia subito. Al 53? minuto, infatti, Dan Ndoye trafigge Mike Maignan con un potente mancino dal cuore dell’area di rigore, portando in estasi i suoi. Il Diavolo accusa il colpo e non riesce a trovare la quadra per recuperare lo svantaggio, cadendo al tappeto. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Coppa Italia, estasi Bologna: Ndoye mette al tappeto il Milan

