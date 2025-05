Coppa Italia Bologna-Milan 1-0 | la sblocca Ndoye | DIRETTA

Nel vivace incontro di Coppa Italia tra Bologna e Milan, la sfida si sblocca grazie a Ndoye. Italiano opta per Castro e Fabbian, escludendo Dallinga e Odgaard, mentre in casa rossonera Jovic previene il ballottaggio con Gimenez, assumendo la guida dell'attacco. Un match avvincente che si preannuncia ricco di emozioni!

Italiano sceglie Castro e Fabbian, fuori Dallinga ed Odgaard. Tra i rossoneri Jovic vince il ballottaggio con Gimenez al centro dell'attacco

Coppa Italia, Bologna-Milan 0-0: primo tempo senza reti | DIRETTA

Milan-Bologna finale di Coppa Italia in diretta, le formazioni ufficiali: Conceiçao sceglie Jovic, Italiano punta su Castro

Milan-Bologna, avvicinamento LIVE: probabili formazioni, aggiornamenti e ultime notizie

