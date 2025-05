Coppa Italia alle 21 la finale Milan-Bologna | Conceiçao con Jovic Italiano con Castro | Live

Stasera alle 21, l'Olimpico di Roma ospita la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. I rossoneri, con Conceição e Jovic in campo, cercano un riscatto dopo 9 delusioni in finale. Dall'altra parte, l'italiano schiera Castro, puntando a un traguardo che potrebbe garantire un posto in Europa League. Segui la diretta per non perderti nulla!

All'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: può valere un posto nella prossima Europa League per i rossoneri (che hanno vinto 5 volte, ma perso 9) 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Coppa Italia, alle 21 la finale Milan-Bologna: Conceiçao con Jovic, Italiano con Castro | Live

