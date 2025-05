Coppa Italia al Bologna | il video della festa

La vittoria del Bologna in Coppa Italia ha scatenato una festa indimenticabile. Piazza Maggiore si illumina di fuochi d'artificio, mentre in piazza Lucio Dalla abbracci e lacrime di gioia riempiono l'aria. L'emozione dei tifosi segna l'inizio di una lunga notte rossoblù, un momento da celebrare e ricordare. Scopri il video della festa!

Fuochi d'artificio in piazza Maggiore, abbracci e lacrime in piazza Lucio Dalla dove era stato allestito uno dei maxischermi: la lunga notte rossoblù può avere inizio 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia al Bologna: il video della festa

Cosa riportano altre fonti

Finale Coppa Italia, Cremonini e Morandi: che festa in campo con il Bologna campione

Segnala corrieredellosport.it: La gioia dei due celebri tifosi dei rossoblù sul prato dello stadio Olimpico dopo il successo contro il Milan ...

Coreografia del Bologna per la Coppa Italia: il video

Si legge su msn.com: Ecco la maxi coreografia organizzata dai gruppi organizzati della curva Andrea Costa: una marea rossa e una marea blu e al centro gli eroi dello scudetto del 1964. Sotto la scritta che celebra i fasti ...

Bologna batte Milan 1-0 nella finale di Coppa Italia a Roma

Da ansa.it: Bologna batte Milan 1-0 nella finale di Coppa Italia a Roma. Ndoye segna al secondo tempo, portando i rossoblù in vantaggio. Sergio Conceicao ha scelto Jovic come centravanti del suo Milan per la ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021: Se l’Ariston apre al pubblico, scendiamo in piazza!

Scrive il ilsecoloxix: La Commissione di vigilanza Rai ha convocato per martedì il direttore di Rete, Stefano Coletta, per discutere il caso.