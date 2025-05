Coppa Italia 2025 Milan-Bologna 0-1 | il trofeo ai rossoblù dopo 51 anni

Il Bologna scrive una pagina di storia, conquistando la sua terza Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Sul campo dell’Olimpico, i rossoblù trionfano per 1-0 sul Milan grazie al gol di Ndoye al 53'. Un successo che riporta alla memoria i trionfi del 1970 e del 1974, mentre il Milan perde l'occasione di centrare il sesto titolo.

