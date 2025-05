Coppa del mondo di panettone due toscani tra i sei finalisti italiani

Firenze, 14 maggio 2025 – La Coppa del Mondo del panettone si avvicina e due maestri pasticceri toscani si qualificano tra i sei finalisti italiani. L'evento, tenutosi lunedì scorso presso lo Spazio JoinUs in collaborazione con la Scuola Galdus di Milano, ha visto sfidarsi alcuni dei migliori talenti in un'entusiasmante gara di sapori e tradizione.

Firenze, 14 maggio 2025 – Lunedì scorso allo Spazio JoinUs, in collaborazione con la Scuola Galdus di Milano, si è tenuta la quarta e ultima selezione italiana per accedere alla Coppa del Mondo del panettone per la categoria "panettone tradizionale". Un evento ha visto sfidarsi alcuni tra i migliori maestri pasticceri del Paese sotto l'attento giudizio di una giuria d'eccezione. A valutare i panettoni in gara – secondo criteri rigorosi che spaziano dall'aspetto alla forma, dal volume alla sofficità, fino al profumo e al gusto – sono stati alcuni dei più autorevoli nomi della pasticceria e dell'arte dolciaria: Gianbattista Montanari, Andrea Besuschio, Marco Pedron, Gastone Pegoraro, Stanislao Porzio e Gianluca Fusto. Solo sei finalisti accedono alla finale italiana che si svolgerà a gennaio 2026 al Sigep di Rimini: Giacomo Balestra, Panificio Azzurro Margiu, Piano di Sorrento (Napoli); Cinzia Falleri, Ristorante Sottosale Cinquale di Montignoso (Massa); Alessandro Nesi, Pank la Bulangeria, Firenze; Damiano Pagani Pasticceria Pagani Dello (Brescia); Michele Somma, La delizia di Michele Somma Santamaria la Carità (Napoli); Vanna Scattolini Madamadorè srl San Pietro in Cariano (Verona).

