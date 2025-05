Convalidati due arresti per droga ad Avellino | custodia cautelare in carcere per gli indagati

Due arresti per droga sono stati convalidati ad Avellino, riguardanti un 57enne e un 48enne, entrambi con precedenti penali. Difesi dall'avvocato Roberto Romano, gli indagati affronteranno la custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Ciccone, in seguito all'operazione condotta dalle forze dell'ordine.

AVELLINO – Sono stati convalidati gli arresti in flagranza di reato a carico di un 57enne, pluripregiudicato, e di un 48enne, pregiudicato. Entrambi sono difesi dall’avvocato penalista Roberto Romano. Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Ciccone, ha disposto la misura cautelare della. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Convalidati due arresti per droga ad Avellino: custodia cautelare in carcere per gli indagati

