Contromano sulla statale | corsa folle e zig zag tra le auto Poi la scoperta choc | chi c’era alla guida

In un episodio di guida spericolata, un'auto ha fatto il suo tragitto contromano su una statale, zigzagando tra le vetture. La scena, surreale e inquietante, ha spinto i guidatori a contattare la polizia. Ma la vera sorpresa è emersa con la scoperta dell'identità del conducente, lasciando tutti senza parole.

Una vera e propria follia ha avuto luogo su una strada statale, nei pressi di una galleria. Un’ auto ha iniziato a correre contromano, facendo tutto il suo percorso a zig zag. Ovviamente gli altri conducenti dei veicoli che si trovavano lì si sono preoccupati e hanno allertato immediatamente la polizia. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, sono riusciti a fermare quest’auto che viaggiava contromano, ma poi è stata fatta una scoperta allucinante. Quando l’automobilista si è fermata, gli agenti si sono ritrovati davanti una scena che non avrebbero potuto nemmeno immaginare. Leggi anche: Choc all’alba: in fuga dopo l’incidente con un morto. Indagano i carabinieri Guida contromano sulla statale, la scoperta choc della polizia sull’automobilista. Il dramma solo sfiorato si è verificato a Preseglie, in provincia di Brescia, sulla statale 45 bis. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

