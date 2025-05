Controlli su autostrade e statali palermitane | ecco dove saranno piazzati gli autovelox

A partire da oggi, mercoledì 14 maggio, e fino a domenica 18, la polizia stradale intensificherà i controlli su autostrade e strade statali della provincia di Palermo. Gli autovelox saranno posizionati in punti strategici, tra cui la A19 Palermo-Catania, per garantire la sicurezza stradale e il rispetto dei limiti di velocità.

Auovelox su strade statali e autostrade di Palermo e della provincia da oggi (mercoledì 14 maggio) e fino a domenica 18: la polizia stradale ha diffuso l'elenco dei punti in cui saranno effettuati i controlli. Nello specifico, oggi gli autovelox saranno piazzati sulla A19 Palermo-Catania. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Controlli su autostrade e statali palermitane: ecco dove saranno piazzati gli autovelox

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Controlli su autostrade e statali palermitane: ecco dove saranno piazzati gli autovelox

palermotoday.it scrive: Autovelox su strade statali ... autostrade di Palermo e della provincia da oggi (lunedì 14 aprile) fino a sabato 19: la polizia stradale ha diffuso l'elenco dei punti in cui saranno svolti i ...

Pasqua, traffico in aumento sulle autostrade

Lo riporta rainews.it: Traffico in aumento sulle autostrade per le festività pasquali. Nel video i controlli della polizia in elicottero nel Palermitano. Affollati gli imbarcaderi sullo stretto di Messina. Già ieri ...

Gli autovelox si accendono sulle Statali della Lombardia: ecco quando e dove

Secondo leccotoday.it: Non si arrestano i controlli con gli autovelox fra i ponti del 25 aprile e quello del 1° maggio. La Polizia Stradale continua a essere presente sulle Statali della Lombardia. La finalità delle ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele per controlli post Covid

Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato da ieri pomeriggio all'ospedale San Raffaele di Milano per controlli post Covid.