Controlli straordinari della polizia ladro di telefoni arrestato sul bus

Martedì pomeriggio, 13 maggio 2025, la Questura di Bergamo ha intensificato i controlli straordinari per combattere degrado, furti e spaccio nelle zone limitrofe alla stazione e alle autolinee. Durante l'operazione, un ladro di telefoni è stato arrestato su un bus, dimostrando l'efficacia dell'intervento nella garanzia della sicurezza pubblica.

Altri controlli straordinari martedì pomeriggio, 13 maggio 2025, coordinati dalla Questura di Bergamo per contrastare situazioni di degrado, furti, rapine e spaccio nell'area della stazione ferroviaria, delle autolinee, della Teb, di Piazzale Alpini, Via Maj e Galleria Fanzago, nonché nelle aree a vigilanza rafforzata L'operazione ha visto il coinvolgimento di operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale con la loro unità cinofila. Nel complesso sono state controllate 146 persone, delle quali 5 indagate: 2 per violazione del foglio di via obbligatorio, uno per resistenza, uno per violazione dell'ordine di allontanamento dalla cd. "zona rossa" ed infine una per violazione delle norma in materia di immigrazione. Tre soggetti sono stati sanzionati in materia di stupefacenti e complessivamente sono stati sequestrati 9.

