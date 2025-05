Contro la violenza di genere | Difendo gratis le clochard

Contro la violenza di genere, offriamo assistenza legale gratuita alle donne più vulnerabili, in particolare alle clochard vittime di abusi fisici e psicologici. Queste donne, spesso in silenzio e senza mezzi, sono tra le più esposte ai pericoli. La nostra missione è far sentire la loro voce e garantire il loro diritto alla protezione.

Offre assistenza legale alle donne più fragili, vittime di violenza fisica e psicologica, che sono senza mezzi per potersi difendere. Che spesso soffrono in silenzio. Molte senza fissa dimora. "Le donne senzatetto – spiega – sono le più esposte ai pericoli e alle aggressioni. E, tra l’altro, molte di loro si sono ritrovate per strada senza averlo scelto. Per fuggire da una vita di soprusi tra le mura domestiche". A parlare è Ilaria Sottotetti, avvocato, patrocinante in Cassazione, che da 15 anni assiste pro bono le donne vittime di violenza fisica e psicologica aiutandole a sporgere denuncia e seguendole nel loro percorso giudiziario. Ieri a Palazzo Marino le è stato conferito il Premio Campione “per i diritti“. Non solo: sempre gratuitamente, è referente del centro antiviolenza “Chiara“ della Regione Lombardia ed è tra i volontari dello sportello “No slot“, contro la ludopatia, e dello sportello “Donna“, contro la violenza di genere, all’Ordine degli avvocati di Milano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Contro la violenza di genere: "Difendo gratis le clochard"

Contro la violenza di genere: "Difendo gratis le clochard"

Quadrangolare di calcio per sensibilizzare i cittadini sulle violenze di genere

Protocollo per battere la violenza di genere

Violenza contro le donne: il 70% delle ragazze dichiara di aver subito molestie e apprezzamenti sessuali in luoghi pubblici e il 64% si ? sentita a disagio per avances da un adulto

Ancora troppo poche le ragazze che denunciano episodi di molestie: il 29% fa finta di niente per paura della reazione e il 21% per vergogna.