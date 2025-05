contro cerno atteggiamento liberticida porro condanna il bavaglio ue

Nel dibattito attuale sulla libertà di espressione, Tommaso Cerno critica aspramente l'esclusione dal recente incontro dell'Unione Europea. La sua dichiarazione evidenzia non solo l'inutilità di tali eventi, ma anche un preoccupante atteggiamento liberticida, evidenziando l'importanza di tutelare il pluralismo e la libertà di pensiero.

"Il fatto che il direttore Tommaso Cerno, che peraltro ha un curriculum, sia di idee sia suo personale, che manifesta e incarna la libertà di pensiero, sia stato escluso da questo incontro, dà il senso non solo dell'inutilità di questi incontri ma del loro atteggiamento liberticida". A parlare con l'Adnkronos è il vicedirettore de Il Giornale Nicola Porro, commentando così la notizia che il direttore del Tempo Tommaso Cerno non prenderà parte oggi a Bruxelles alla seduta del gruppo di monitoraggio interno alla commissione Libe (libertà civili, giustizia e affari interni) sul tema dello stato di diritto e libertà di stampa in Italia, dove era stato candidato a parlare dal gruppo di Fratelli d'Italia. "E' incredibile che per comprendere la libertà di stampa in Italia si convochino a Bruxelles i due più favolosi oppositori di questo governo -aggiunge poi Porro - E' come se chiedessero ad un oste di parlare della qualità del suo vino".