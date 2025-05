Contributi affitti 2023 | Comune mette a disposizione 150mila euro per la cittadinanza

L'Amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha avviato il bando per i contributi agli affitti del 2023, stanziando 150mila euro a sostegno della cittadinanza. Questa iniziativa, finanziata integralmente con fondi comunali per il secondo anno consecutivo, mira a garantire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.

FRANCAVILLA FONTANA - L'Amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha approvato l'avviso pubblico per la concessione dei contributi agli affitti relativi all'anno 2023. Il bando, per il secondo anno consecutivo interamente finanziato con fondi comunali, mette a disposizione della.

