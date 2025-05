Continui blackout Piunti | Serve subito un confronto

L'ex sindaco e attuale consigliere comunale Pasqualino Piunti richiama l'attenzione sui continui blackout che stanno colpendo San Benedetto. Dopo l'interrogazione presentata insieme al capogruppo di Forza Italia Stefano Muzi, Piunti chiede ora un confronto urgente per affrontare questa problematica che preoccupa i cittadini e garantire un servizio elettrico affidabile.

L’ex sindaco e attuale consigliere comunale Pasqualino Piunti torna a sollevare la questione dei blackout che nelle ultime settimane hanno interessato varie zone di San Benedetto. Dopo l’interrogazione presentata insieme al capogruppo di Forza Italia Stefano Muzi, ora Piunti propone un incontro allargato con la Cpl Concordia, la società che gestisce la pubblica illuminazione cittadina. L’obiettivo, spiega, è coinvolgere l’intero consiglio comunale, sia maggioranza che opposizione, in un confronto trasparente e tecnico con i rappresentanti della società, per analizzare le cause dei disservizi e le eventuali azioni correttive. Già in una interrogazione che, alcune settimane fa, lo stesso Piunti aveva presentato insieme al capogruppo di Forza Italia Stefano Muzi, si denunciava come si fossero già da tempo "verificati ripetutamente dei blackout in alcune zone della città, che hanno causato dei disagi ai residenti". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it