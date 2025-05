Continua la strage di bar | due colpi in Ponterosso terza volta per bar Borsa nel mirino dei ladri

Continua la serie di furti nel centro città, con il bar Borsa preso di mira per la terza volta. Nonostante gli appelli dei titolari e i promessi finanziamenti per potenziare la videosorveglianza, la spirale di violenza e incertezze per i commercianti sembra inarrestabile. Ignoti tornano a colpire, seminando timori tra i residenti.

La scia di furti con spaccata appare ormai inarrestabile. A niente sono serviti gli appelli degli stessi titolari delle attività commerciali prese di mira negli ultimi mesi in centro, né i tanto sbandierati bandi per accedere a finanziamenti per nuovi impianti di videosorveglianza.

