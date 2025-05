Continental è Top Sponsor e Official Tyre del Giro d' Italia 2025

Continental si riafferma come top sponsor e Official Tyre del Giro d'Italia 2025, consolidando la partnership con RCS Sports & Events fino al 2027. Questa collaborazione, estesa anche alle "Grandi Classiche", sottolinea l'impegno del brand nel supportare il mondo del ciclismo e promuovere prestazioni elevate attraverso i suoi pneumatici di qualità.

Lecce, 14 mag. (askanews) - Continental è nuovamente tra i protagonisti del Giro D'Italia in qualità di top sponsor e Official Tyre. Il brand riconferma la partnership con RCS Sports & Events fino al 2027, estendendola da quest'anno anche alla stagione delle "Grandi Classiche". In occasione della quarta tappa di quasi 200 km tra Alberobello e Lecce è intervenuto Giorgio Cattaneo, Responsabile Comunicazione di Continental Italia, che ha illustrato l'impegno attivo e costante dell'azienda: "Dopo i risultati molto positivi dell'anno scorso, anno 2024, nel quale avevamo soltanto la piattaforma Giro d'Italia, abbiamo deciso di estendere la nostra presenza nel mondo del ciclismo, anche alle classiche del mese di marzo. Ovviamente noi abbiamo il Giro d'Italia e il Giro E che sono il clou della nostra presenza, poi avremo il Giro Woman nel mese di luglio, il Giro Next Gen e chiuderemo la stagione in ottobre con la Lombardia. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Continental è Top Sponsor e Official Tyre del Giro d'Italia 2025

Cosa riportano altre fonti

Continental è Top Sponsor e Official Tyre del Giro d’Italia 2025

Lo riporta askanews.it: Lecce, 14 mag. (askanews) – Continental è nuovamente tra i protagonisti del Giro D’Italia in qualità di top sponsor e Official Tyre. Il brand riconferma la partnership con RCS Sports & Events fino al ...

Continental è Main Sponsor del Green Fun Village e Official Team del Giro-E 2025

Riporta msn.com: Continental conferma il suo impegno anche per quest’anno a fianco del Giro-E in qualità di Official Team e Main Sponsor ...

Toyota e Continental, insieme per il Giro d’Italia 2025

Lo riporta formulapassion.it: Si rinnova per il secondo anno consecutivo la collaborazione tra Continental e Toyota in occasione della 108° edizione del Giro d'Italia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mercedes-Benz Italia è Official Title Sponsor della Gaming House di Mkers

La partnership rappresenta un ulteriore step nel processo di internazionalizzazione della società eSport, e porterà alla nascita della Mercedes-Benz Gaming House Mkers annuncia la nascita di una partnership di fondamentale importanza per l’evoluzione dell’azienda: Mercedes-Benz Italia è il nuovo Official Title Sponsor della Gaming House.