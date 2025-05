Conte via? Nessun problema | ADL prende un tecnico mondiale | Non si tratta di Allegri

Con la lotta per lo scudetto che si intensifica, Aurelio De Laurentiis guarda già al futuro, pronto a cambiare rotta. Conte, intervistato, ha aperto a diverse possibilità: non si tratta di Allegri, ma di un tecnico di fama mondiale. Una frase che lascia spazio a molteplici scenari, con il Napoli che ambisce a meritarsi la vittoria.

La lotta scudetto resta apertissima, ma l'ombra del futuro è già sul presente: De Laurentiis si guarda attorno. "Che vinca il migliore", ha detto Conte. Poi si è corretto: "Vinca chi lo merita". E forse il Napoli, ora, deve meritarselo di nuovo. Le parole sfuggite al tecnico nel post Napoli-Genoa sono finite dritte in prima pagina sul Corriere della Sera. Perché oltre la frase c'è il contesto, e oltre il contesto c'è il messaggio: Conte sa che la squadra ha buttato via un'occasione gigantesca. E sa anche che, nella corsa punto a punto con l'Inter, certi dettagli fanno la differenza. Il pareggio col Genoa è stato una scossa, una di quelle che spaccano la stagione a metà: Napoli in vantaggio, poi raggiunto due volte, colpito proprio dove sembrava invulnerabile.

