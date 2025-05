Conte Juve il suo ritorno è un’ipotesi sempre più concreta! Anche i bookmakers credono a una seconda esperienza sulla panchina bianconera | crollano le quote!

Il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus si fa sempre più concreto: i bookmakers segnalano un crollo delle quote, suggerendo un possibile accordo imminente. L’allenatore del Napoli potrebbe quindi rientrare a Torino, alimentando le speranze dei tifosi bianconeri per una nuova avventura con un tecnico di grande carisma e esperienza.

Conte Juve, l’allenatore del Napoli è sempre più vicino a un ritorno in bianconero: le quote dei bookmakers crollano vertiginosamente. Antonio Conte sulla panchina della Juve per non è un’ipotesi così improbabile. Anzi, ad onor del vero, è una possibilità sempre più concreta. Dopo la clamorosa indiscrezione che ha reso nota la Verità, sono letteralmente crollate le quote di un ritorno del tecnico del Napoli sulla panchina bianconera. Goldbet e Better fanno registrare quote pari a 1,85 in merito a questo scenario. Trattasi di una diminutio particolarmente significativa, considerando che due settimane fa la predetta ipotesi si assestava sui 3,50. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, il suo ritorno è un’ipotesi sempre più concreta! Anche i bookmakers credono a una seconda esperienza sulla panchina bianconera: crollano le quote!

