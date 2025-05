Conte-Juve il Napoli smentisce le virgole

Il Napoli risponde alle insinuazioni della «Verità» riguardo alla trattativa tra il tecnico e la Juventus. Mentre smentisce le parole attribuite a Oriali, fedele collaboratore di Allegri, il club partenopeo non nega i contatti con l'allenatore. Resta aperta la questione sull'operazione. Continua a leggere...

Dopo lo scoop della «Verità» sulla trattativa fra il tecnico e i bianconeri, il club campano precisa che Oriali (fedelissimo del mister) non avrebbe detto: «Stavolta non posso seguirlo dove andrà». Ma sull’operazione in sé o sui contatti con Allegri, nessuna obiezione. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Conte-Juve, il Napoli smentisce le virgole

Ne parlano su altre fonti

Cruciani: "Conte-Juve? Sospetto ci sia questa clausola nel contratto col Napoli"

tuttojuve.com scrive: Giuseppe Cruciani ha un sospetto su Antonio Conte e il Napoli. Queste le parole del giornalista ad Area Fritta, sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber: “Perché, nonostante un ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Premier Conte : Recovery in tempi rapidi, riforma Mes responsabili Camere

Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte in vista del Consiglio europeo.