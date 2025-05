Conte in Aula si alza e chiede silenzio per Gaza Meloni e la maggioranza restano seduti

Durante il Premier Time alla Camera, Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle, si è alzato per chiedere un momento di silenzio in memoria della situazione a Gaza. Tuttavia, Giorgia Meloni e la maggioranza di centrodestra sono rimasti seduti, suscitando polemiche e discussioni in aula. La scena ha evidenziato le tensioni politiche e le divergenze di opinione sul tema.

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 Il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, durante il Premier Time alla Camera, si alza e chiede un momento di silenzio per Gaza. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il centro destra rimangono seduti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Conte in Aula si alza e chiede silenzio per Gaza, Meloni e la maggioranza restano seduti

