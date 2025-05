Conte | Da Meloni e Fdi passi avanti su antifascismo non sulla strategia della tensione e sulle stragi

Giuseppe Conte critica Chiara Colosimo, riconoscendo a Giorgia Meloni alcuni “passetti avanti” sull’antifascismo, ma sottolineando l'assenza di progresso riguardo alla strategia della tensione e alle stragi. La polemica si intensifica, con Conte che menziona una controversa foto di Colosimo insieme a Luigi Ciavardini, noto per il suo coinvolgimento in crimini di estrema gravità.

Riconosce a Giorgia Meloni di aver fatto dei “passetti avanti” sull’antifascismo, ma non sulla strategia della tensione e sulle stragi. Giuseppe Conte va all’attacco di Chiara Colosimo e cita la foto della presidente della commissione Antimafia con Luigi Ciavardini, uno degli autori della strage di Bologna. Lo ha fatto durante la conferenza stampa convocata dai 5 stelle dal titolo “Il sequestro politico della commissione Antimafia”, con Roberto Scarpinato e Cafiero De Raho. Un evento per illustrare la contro-relazione depositata a Palazzo San Macuto per smentire punto su punto molti degli argomenti ricostruiti in audizione da Mario Mori e Giuseppe De Donno, nell’ambito dell’indagine di via d’Amelio. “La presidente Colosimo ha dimostrato di essere molto abile e riesce ad adempiere in modo puntuale alla missione politica di cui è stata incaricata. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it