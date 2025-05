Conte contro Colosimo e Fratelli d’Italia | Depistaggio per deviare da intreccio FdI – stragisti

Il leader Conte lancia un accusa contro Colosimo e Fratelli d'Italia, denunciando presunti tentativi di depistaggio per distogliere l'attenzione dall'intreccio tra FdI e stragisti. Nella Commissione Antimafia, avverte, non può regnare un monopolio della maggioranza, compromettendo il ruolo bipartisan e democratico degli eletti, a favore di una verità unica e conveniente.

“In commissione antimafia, dove ci sono i rappresentanti eletti dai cittadini di tutte le forze politiche, non può comandare solo la maggioranza o addirittura un partito di maggioranza, che ormai ha acquisito il monopolio di quella commissione e ci sta portando verso una loro verità”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in occasione di una conferenza stampa convocata a Roma per denunciare quello che viene definito l’ostruzionismo di Fratelli d’Italia in commissione antimafia sulla fase stragista: “Possiamo parlare di depistaggio istituzionale”. “Tutti i segni della matrice neofascista di queste stragi rimettono a un passato che è molto integrato nella vicenda politica anche di Fratelli d’Italia”, afferma l’ex presidente del Consiglio, denunciando la contiguità di alcuni “personaggi che ancora oggi sono viventi e amici”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Conte contro Colosimo e Fratelli d’Italia: “Depistaggio per deviare da intreccio FdI – stragisti”

Conte contro Colosimo e Fratelli d’Italia: “Depistaggio per deviare da intreccio FdI – stragisti”

Conte: 'Dall'Antimafia depistaggio istituzionale sulle stragi'

Conte: “Da Meloni e Fdi passi avanti su antifascismo, non sulla strategia della tensione e sulle stragi”

