Martedì, in aula, il Conte ha lanciato un appello accorato a tutti i colleghi affinché si uniscano in una protesta silenziosa contro la situazione a Gaza. Definendo le vittime civili innocenti come "una tragedia inaccettabile", ha esortato a dare un segno di umanità, alzandosi in piedi per condannare il silenzio di fronte a tale sofferenza.

Roma, 14 mag. (askanews) - "Rivolgo un appello a tutti i colleghi senza distinzione di colore politico: un segno di umanità diamolo. Condanniamo in silenzio questo sterminio di bambini, di donne e giornalisti, tutte le vittime civili innocenti di Gaza: alziamoci in piedi". Così al termine del suo intervento in aula alla Camera, durante il premier time, il leader M5s Giuseppe Conte, sì è rivolto alla premier Giorgia Meloni e alla maggioranza. L'opposizione tutta si è alzata in piedi mentre i membri del governo, la premier e i deputati di maggioranza sono rimasti immobili. "Rimane seduta presidente", ha sottolineato Conte. "Sciacallo", lo hanno apostrofato dai banchi di Fdi. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conte chiede in aula protesta silenziosa per Gaza, Fdi: sciacallo

