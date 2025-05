Conte Bisogna lavorare per la pace in Ucraina ora Putin ha un potere negoziale maggiore

La situazione in Ucraina richiede un impegno urgente per la pace, poiché il potere negoziale di Putin è aumentato. A Bruxelles, si sottolinea la necessità di proseguire il dialogo, riconoscendo che solo attraverso la diplomazia si potrà giungere a una risoluzione duratura del conflitto ingiustificato e inaccettabile.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ora Putin ha un potere negoziale maggiore rispetto a quello che aveva dopo l’aggressione all’Ucraina, che rimane ingiustificata e inaccettabile. Quello che è evidente è che tutti stanno comprendendo, chi più chi meno, che solo la soluzione negoziale è l’unica possibile. Se lo avessero capito anche i volenterosi oggi avremmo risparmiato vittime e discussioni”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte di fronte al Parlamento europeo, in occasione del flash mob organizzato con i ragazzi di Network Giovani contro il piano ReArm Europe. “L’Italia avrebbe dovuto battersi per dare una svolta negoziale per governare le trattative, in linea con la sensibilità del nostro Paese, che è al centro delle culture del Mediterraneo – ha aggiunto Conte – Questo non è stato fatto, l’Italia ha scelto l’unica strategia bellicista di scommettere su una vittoria militare contro la Russia, una scommessa fallita”. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Conte “Bisogna lavorare per la pace in Ucraina, ora Putin ha un potere negoziale maggiore”

