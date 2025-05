Conte alla Juventus? Da Torino sono sicuri | Napoli avvisato

Le voci di un possibile addio tra Antonio Conte e il Napoli si fanno sempre più insistenti, mentre a Torino cresce l'interesse della Juventus. Questo intrigante scenario sul futuro dell'allenatore anima gli ultimi giorni di campionato, con il Napoli avvisato su un potenziale corteggiamento che potrebbe cambiare gli equilibri nel calcio italiano.

Le voci di una possibile separazione tra il Napoli e mister Antonio Conte a fine stagione sembrano non volersi placare: da Torino rilanciano l’ipotesi addio Il possibile flirt tra Antonio Conte e la Juventus è uno degli argomenti più gettonati di questo finale di stagione. Un pettegolezzo che torna di moda ogni anno, da quando le strade della Vecchia Signora e quelle del tecnico leccese si sono separate in quella lontana estate del 2014. Il mister lasciò i bianconeri dopo uno scontro su vedute di mercato con il presidente Agnelli, e la Juve proseguì con Allegri, che continuò a dominare in campionato. Conte alla Juve a giugno, da Torino rilanciano: l’aumento dei rumors non è un caso. Il toto panchine in Serie A è ufficialmente iniziato, ed il Napoli si è ritrovato nel mezzo di un vero e proprio ciclone mediatico. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte alla Juventus? Da Torino sono sicuri: Napoli avvisato

Marcello Lippi: Nel cuore di Antonio Conte batte la Juventus

In un contesto di incertezza riguardante il futuro della panchina della Juventus, le recenti dichiarazioni di Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e CT campione del mondo nel 2006, hanno acceso i riflettori su Antonio Conte come possibile futuro tecnico della Vecchia Signora.