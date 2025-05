Conte alla Juve il primo colpo arriva dalla rivale

Antonio Conte potrebbe tornare alla Juventus, portando con sé un atteso rinforzo. In casa bianconera si avverte un vento di cambiamento, innescato da un progetto volto a risollevare le sorti del club dopo una stagione altalenante. L'atmosfera è carica di aspettative, mentre la tifoseria spera in un futuro di successi e stabilità.

Antonio Conte potrebbe tornare alla Juventus. Con lui arriverebbe subito il primo rinforzo pronto a seguirlo nella nuova avventura. In casa Juventus si respira un’aria di cambiamento. Silenziosa, ma molto concreta. Il progetto bianconero, dopo un’annata a tratti confusionaria e certamente sotto le aspettative, sembra orientato verso una rifondazione profonda. E al centro di tutto, senza ombra di dubbio, c’è un nome che fa discutere, sognare, ma soprattutto riflettere: Antonio Conte. Il suo ritorno non è più solo una suggestione. I contatti ci sono stati, i segnali si moltiplicano, e anche dalle parti di Torino si comincia a preparare il terreno per accogliere nuovamente l’uomo che, oltre dieci anni fa, diede il via al ciclo vincente più lungo della storia juventina moderna. Conte sulla pnchina della Juve e con lui un nome importante. 🔗Leggi su Sportface.it

Approfondimenti da altre fonti

È il primo colpo della Juve, ufficiale: affare da 27 milioni

Lo riporta blitzquotidiano.it: Il campionato non è ancora finito, ma è già tempo di calciomercato: primo acquisto per la Juventus, affare da 27 milioni di euro ...

Carta bianca più Osimhen: così la Juve convince Conte

Si legge su sportface.it: La Juve tenta il colpo Osimhen per convincere Conte ad accettare la panchina bianconera: il possibile doppio affare scatena i tifosi.

Il “metodo Conte” è brevettato: Napoli a un passo dal tricolore al primo colpo, come fu con Juve e Chelsea

Riporta ilnapolista.it: Antonio Conte è riuscito a far rinascere il Napoli dopo una disastrosa annata nella scorsa stagione. Ormai esiste un "metodo Conte".

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cagliari-Napoli 0-4 - poker azzurro e Conte è primo

Al 31' doppio cambio per Nicola che inserisce Makumbou e Pavoletti, per Piccoli e Marin. Spettacolo - Terza vittoria di fila per il Napoli che si impone con un netto 4-0 a Cagliari oggi 15 settembre nella quarta giornata della Serie A.