Conte alla Camera | Tutti in piedi per condannare lo sterminio a Gaza Ma Meloni e maggioranza restano seduti

In un acceso dibattito alla Camera, i deputati di M5s, Pd e Avs si sono alzati in piedi per condannare “in silenzio” lo sterminio a Gaza, seguendo l'invito di Giuseppe Conte. Tuttavia, Meloni e la maggioranza hanno scelto di rimanere seduti, evidenziando una netta divisione su una questione così drammatica e attuale.

Su invito del leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, i deputati di M5s, Pd e Avs si solo alzati in piedi in Aula per condannare “in silenzio ” lo “ sterminio ” a Gaza. Un appello non accolto però dai membri del governo e dai parlamentari di maggioranza che, invece, sono rimasti seduti. “Siamo qui, nel luogo eletto della democrazia, e rivolgo un appello a tutti i colleghi, un segno di umanità diamolo. Condanniamo in silenzio questo sterminio di donne, di bambini, di giornalisti, tutte le vittime civili di Gaza. Alziamoci in piedi “, ha detto Conte durante il premier question time alla Camera. Il leader M5s si è allora rivolto alla presidente al Consiglio sottolineando: “Lei rimane seduta”, tra le grida dei colleghi che dicono: “ Vergogna! “. “E gli ostaggi?”, hanno replicato i deputati del centrodestra rimasti anche loro seduti ai propri posti. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte alla Camera: “Tutti in piedi per condannare lo sterminio a Gaza”. Ma Meloni e maggioranza restano seduti

