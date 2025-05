conte alla al pacino retroscena incredibile da castel volturno

In un castel Volturno carico di emozioni, Antonio Conte ha sorpreso i suoi giocatori con un discorso potente, a pochi passi dalla vetta della classifica. Il Napoli, dopo quattro vittorie consecutive, deve affrontare una battuta d'arresto contro il Genoa. Ora, con un solo punto di vantaggio sull'Inter, la corsa verso lo scudetto si fa sempre più avvincente.

