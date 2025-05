Conte a Meloni | Lei agisce sempre senza mandato del Parlamento sia su riarmo che su Gaza

Giuseppe Conte, deputato del Movimento 5 Stelle, critica la Presidente del Consiglio Meloni per la sua gestione delle politiche di riarmo e della situazione a Gaza, sottolineando l'assenza di un mandato parlamentare. La sua dichiarazione riporta l'attenzione sulla necessità di una maggiore trasparenza e sulle aspettative degli italiani riguardo le decisioni governative.

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 “C'è un aspetto cruciale: lei agisce senza mandato, il Parlamento qui non ha votato. Il governo, la Lega non vuole il piano di riarmo. Gli italiani vogliono risposte.” Così il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, rivolgendosi alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del Premier Time alla Camera. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Conte a Meloni: Lei agisce sempre senza mandato del Parlamento sia su riarmo che su Gaza

