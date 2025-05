Consumo di suolo persi altri 53 ettari ma il Campidoglio esulta | Dato dimezzato rispetto al 2022

Il consumo di suolo a Roma segna una diminuzione, con la perdita di 53 ettari, un dato significativamente ridotto rispetto al 2022. Nonostante ciò, la capitale resta al primo posto tra i comuni italiani per consumo di terreno. Il report “Atlante 2025” dell’Ispra evidenzia che, dal 2006, sono stati persi oltre 1500 ettari, ma gli ultimi due anni mostrano segnali di miglioramento.

Roma resta in testa alla classifica dei comuni che consumano più suolo in Italia. Dal 2006, secondo i dati pubblicato nel report “Atlante 2025” dell’Ispra, sono andati persi oltre 1500 ettari di terreno. Il trend degli ultimi due anni, però, evidenzia un miglioramento. Un risultato che, per. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Consumo di suolo, persi altri 53 ettari ma il Campidoglio esulta: "Dato dimezzato rispetto al 2022"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Consumo di suolo, persi altri 53 ettari ma il Campidoglio esulta: "Dato dimezzato rispetto al 2022"

Lo riporta romatoday.it: I dati sul consumo di suolo presentati nell' "Altante 2025 - Territori in trasformazione" dell'Ispra Roma resta in testa alla classifica dei comuni che consumano più suolo in Italia. Dal 2006, secondo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Europee: Vannacci - 'mio impegno a difesa della vita e del sangue del suolo'

Cronaca - "Vi posso assicurare che se avrò la possibilità di giocare la mia partita sugli scranni del Parlamento europeo, io baserò la mia su una strategia a due direttrici principali: la prima è la proposizione di provvedimenti a difesa della vita, del progresso, della famiglia, delle tradizioni, delle radici che ci contraddistinguono e del sangue del suolo che ci caratterizza tutti quanti come cittadini europei; la seconda si basa sul sabotaggio di tutte quelle iniziative che si propongono la distruzione dei valori occidentali".