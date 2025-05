Consumo di suolo in Lombardia spariti altri 728 ettari Ridare terra alla natura | in 484 comuni è un obbligo

In Lombardia, il consumo di suolo continua a crescere in modo preoccupante, con 728 ettari persi nel solo 2023. Brescia si distingue per il maggior incremento, con 136,57 ettari sottratti. È fondamentale ripristinare questa terra alla natura e adottare misure urgenti, poiché la salvaguardia del territorio è un obbligo per 484 comuni.

Brescia – Trasformazione a senso unico. Il consumo di suolo continua a crescere, infatti, con Brescia che, per il 2023, spicca in Lombardia per il più alto incremento rispetto all’anno precedente (136,57 ettari). A livello regionale, in un solo anno sono “spariti” 728 ettari di suolo, nonostante i proclami sul consumo zero, portando a quota 290.979 gli ettari consumati, pari al 12,19% del territorio totale regionale (con punte del 40% a Monza, 31,88% a Milano, 21% a Varese). Un incremento progressivo che renderà particolarmente complicata la sfida posta dall’Europa, ovvero il Ripristino della Natura (Nature Restoration Regulation – Nrr), che obbliga tutti gli Stati membri ad azzerare la perdita netta di superfici naturali e di copertura arborea all’interno delle aree urbane entro il 2030 e a garantirne l’aumento entro il 2050. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Consumo di suolo, in Lombardia “spariti” altri 728 ettari. Ridare terra alla natura: in 484 comuni è un obbligo

