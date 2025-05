Consumi ed export di olio d’oliva sopra le aspettative

I consumi di olio d'oliva stanno superando le aspettative, segnando un incremento significativo sia in Europa che verso i mercati internazionali. Secondo i dati della Commissione Europea, l'export dall'Europa ha raggiunto 265 mila tonnellate nel periodo ottobre 2024-febbraio 2025, avvicinandosi ai valori medi storici, a testimonianza della crescente valorizzazione di questo prodotto.

ROMA (ITALPRESS) – Il trend dei consumi di olio d'oliva in Europa e dall'Europa verso il resto del mondo è in forte aumento. I dati ufficiali della Commissione Europea, indicano che l'export complessivo dall'Europa è salito a 265 mila tonnellate (ottobre 2024-febbraio 2025) molto vicino al dato medio degli ultimi 5 anni di 298 mila tonnellate. Il recupero dell'export è iniziato da dicembre 2024, fino al boom registrato a febbraio 2025, con un export di 65 mila tonnellate contro le 58 mila tonnellate della media degli ultimi cinque anni nello stesso mese. Guardando ai dati dei fornitori, la Spagna domina con il 53% totale dell'export, seguita dall'italia con il 33%. Al terzo posto, il Portogallo con il 9%. Quarta, la Grecia con il 4%. Per quel che riguarda le destinazioni, gli Stati Uniti continuano a rappresentare uno sbocco di riferimento per Spagna e Italia.

