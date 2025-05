Consegnati gli Oscar della bontà Solidarietà e volontariato in silenzio | Siete un esempio per il mondo

Si è svolta la 24esima edizione del Premio Campione, gli "Oscar della bontà", dedicati a chi si distingue per solidarietà e volontariato. Mario Furlan, fondatore dei City Angels, ha lodato i vincitori per il loro impegno silenzioso nel fare del bene, esortando i leader del mondo a prendere esempio da questi cittadini speciali.

"Siete speciali, perché fate del bene senza clamore. I “grandi“ del pianeta prendano esempio da persone come voi". Lo sottolinea Mario Furlan, fondatore e presidente dei City Angels, che ha ideato il Premio Campione: “Oscar“ di solidarietà, legalità e civismo alle 24esima edizione. I vincitori, scelti da una giuria composta da direttori e giornalisti di prestigiose testate, sono stati premiati ieri a Palazzo Marino. Sono Luca Biganzoli, general manager di Progetto Urania, Volontariato Federica Sharon Biazzi, la Cooperativa sociale Il Granello, Alessandro Tappa, fondatore di Sport Senza Frontiere. Ancora Ezio Indiani, direttore dell’Hotel Principe di Savoia; Federica Guglielmini, scrittrice ed educatrice, e don Luigi Scarlino, parroco di Sant’Angelo di Rozzano. Poi Ilaria Sottotetti, avvocata, Simone Feder, educatore e psicologo, Stefania Cimbanassi, il medico del Niguarda che salvò la vita a Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato a Lambrate. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Consegnati gli Oscar della bontà. Solidarietà e volontariato in silenzio: "Siete un esempio per il mondo"

