Consegna dei lavori alle scuole in ritardo di mesi | interrogazione e critiche all' assessore

A San Prisco infuria la polemica sulle opere pubbliche destinate alle scuole, con ritardi di mesi nella consegna dei lavori. L'ex vicesindaco Antonio Morgillo interviene, sollevando interrogazioni e critiche all'assessore: "I progetti per l’asilo nido di via Ferdinando di Borbone e per la mensa scolastica di via Fra Luigi Monaco avrebbero dovuto essere già conclusi..."

Polemiche a San Prisco sulle opere pubbliche riguardanti le scuole. In particolare è l'ex vicesindaco Antonio Morgillo contestare l'attività della maggioranza: "I lavori per l'asilo nido di via Ferdinando di Borbone e per la mensa scolastica di via Fra Luigi Monaco dovevano essere completati.

