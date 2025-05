Congo minatori estraggono manualmente minerali strategici

Nel cuore del Nord Kivu, in Congo, il sito minerario artigianale di Rubaya è teatro di un'intensa attività estrattiva. Migliaia di minatori, attraverso un lavoro manuale e faticoso, estraggono minerali strategici come coltan, cassiterite e manganese, fondamentali per l'industria tecnologica globale, alimentando la produzione di smartphone, batterie e altri dispositivi moderni.

Nel territorio di Masisi, nella provincia del Nord Kivu, in Congo, presso il sito minerario artigianale di Rubaya migliaia di lavoratori estraggono manualmente minerali strategici come coltan, cassiterite e manganese, essenziali per la produzione di telefoni, batterie e altre tecnologie moderne. Il Congo orientale è entrato e uscito dalla crisi da decenni con più di 100 gruppi armati, la maggior parte dei quali combattono per il territorio nella regione mineraria vicino al confine con il Ruanda. Il conflitto ha creato uno dei più grandi disastri umanitari del mondo, con oltre 7 milioni di sfollati, di cui 100.000 fuggiti dalle loro case quest’anno. La miniera di Rubaya e l’area circostante attualmente sono sotto il controllo del gruppo armato M23. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Congo, minatori estraggono manualmente minerali strategici

