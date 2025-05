Conflitto a Gaza | 65 morti attacchi a Jabalya e missile yemenita intercettato

Nelle prime ore di questa mattina, la situazione nella Striscia di Gaza è peggiorata drasticamente, con oltre 65 morti a causa di attacchi israeliani su Jabalya. Inoltre, un missile proveniente dallo Yemen è stato intercettato. Le fonti mediche parlano di un alto numero di vittime, segnando un'escalation drammatica nel conflitto.

Le prime ore di questa mattina hanno visto un escalation nel conflitto nella Striscia di Gaza, con un bilancio che supera i 65 morti a seguito di attacchi israeliani. Secondo le fonti mediche, quanto accaduto ha lasciato numerose vittime, con la precisione che almeno 50 furono eliminate in operazioni aeree concentrate nel nord dell'area, in .

