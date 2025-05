Confidi minori esclusi dal fondo regionale di garanzia | discriminazione a danno delle Pmi

Casartigiani Veneto ha recentemente rivolto una lettera ai vertici della Regione Veneto, esprimendo forte disappunto per i criteri del nuovo bando del Fondo Regionale di Garanzia. Si segnala una discriminazione nei confronti delle PMI, con particolare riferimento ai confidi minori, esclusi ingiustamente da un supporto fondamentale per la loro crescita e sostenibilità.

Casartigiani Veneto ha inviato nei giorni scorsi una lettera ai vertici della Regione Veneto per esprimere profondo disappunto rispetto ai criteri previsti dal nuovo bando relativo al Fondo Regionale di Garanzia gestito da Veneto Innovazione Spa. In particolare, l'associazione contesta.

