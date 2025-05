confesercenti si rinnova mafalda sevignani è la nuova coordinatrice

Confesercenti si rinnova con la nomina di Mafalda Sevignani come nuova coordinatrice. A Viareggio, l'associazione si impegna a unire il lavoro e la comunità del centro cittadino, promuovendo collaborazioni tra commercianti e realtà locali per favorire la crescita delle imprese e il dialogo con le istituzioni pubbliche attraverso consulenze e servizi dedicati.

VIAREGGIO Un'associazione che riunisce l'impegno, il lavoro e la comunità del centro cittadino, la collaborazione, tra le realtà e i commercianti del territorio con iniziative destinate a favorire la crescita delle imprese, il dialogo tra esse e le istituzioni pubbliche attraverso consulenze e servizi su misura per le loro esigenze specifiche. Una famiglia, quella di Confesercenti Viareggio, che vede ora l'ingresso nella squadra della presidenza di Mafalda Sevignani, titolare del negozio "Interno 91" di via Fratti, la stessa strada di cui Sevignani avrà il compito di coordinare i commercianti, nel tratto tra via Mazzini e via Vespucci. "Un tratto di strada commercialmente vivo e molto vario – spiegano il presidente Confesercenti Viareggio Francesco Giannerini e il coordinatore area sviluppo Maurizio Baccili – che aveva sicuramente necessità di un rappresentante che convogliasse alcune esigenze legate in particolare all'arredo urbano.