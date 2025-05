Conferenza a Roma | immobili pubblici PNRR e innovazione per la sostenibilità

Il 19 maggio, presso il Palazzo dei Congressi di Roma, si terrà la conferenza "Valorizzazione di beni immobili dello Stato". Questo evento rappresenta un'importante occasione per esplorare le opportunità di valorizzazione degli immobili pubblici all'interno del contesto del PNRR, con un focus sull'innovazione e la sostenibilità. Un momento cruciale per il futuro del patrimonio immobiliare statale.

La conferenza dal titolo "Valorizzazione di beni immobili dello Stato" si preannuncia come un'importante opportunità di confronto e analisi strategica, incidendo sulle modalità di valorizzazione degli immobili pubblici. L'evento si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi di Roma lunedì 19 maggio, dalle ore 17.30 alle 18.30, nell'ambito del Forum Pa, e vedrà tra i relatori .

