conerobus proclamato uno sciopero per la prossima settimana

Conerobus ha proclamato uno sciopero per il 20 maggio, durante il quale i dipendenti si asterranno dal lavoro per 4 ore, dalle 11:30 alle 15:30. Le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal hanno annunciato la mobilitazione, garantendo comunque i servizi minimi per i passeggeri. La scelta...

ANCONA – Detto fatto. Come annunciato da giorni i dipendenti di Conerobus si asterranno dal lavoro per 4 ore, dalle 11,30 alle 15,30, il 20 di maggio. A proclamarlo sono state le sigle di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal. Saranno ovviamente garantiti i servizi minimi.

