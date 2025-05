Condominio invaso dai piccioni la donna che li nutre | Ne ho curati due ne sono arrivati cento

Nel cuore del quartiere Appio di Roma, un condominio si ritrova invaso dai piccioni, grazie alla dedizione di una donna che ha iniziato a nutrirli. "Ne ho curati due, ne sono arrivati cento", racconta, descrivendo una situazione che ha generato sia affetto che preoccupazione tra i residenti. Scopriamo gli sviluppi di questa singolare vicenda.

Il terrazzo di un condominio poco distante dal centro di Roma è invaso dai piccioni. Ci troviamo nel quartiere dell'Appio .

