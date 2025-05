Condò sorpreso | Anche la Juve di Tudor ha mancato il salto di qualità Espulsione Kalulu? In un ambiente di professionisti non capiscono che…

Condò sorpreso dal gesto di Kalulu e dalla Juve di Tudor: tutte le dichiarazioni del giornalista sui bianconeri. Il giornalista Paolo Condò ha analizzato a News.Superscommesse.it il momento della Juve soffermandosi sull’ espulsione di Kalulu e sull’allenatore bianconero Tudor. PAROLE – «Nelle prime tre partite l’ho vista, poi anche la Juve di Tudor ha mancato il salto di qualità. E, se non ce la fanno né il croato e né Thiago Motta, vuol dire che ci sono dei buchi nella rosa. E poi stiamo assistendo a delle espulsioni inspiegabili, come quelle di Kalulu e Yildiz. In un ambiente di professionisti, non capiscono quanto danneggiano una squadra con certi colpi di testa? La gomitata di Yildiz non ha avuto riflessi sul risultato finale della gara col Monza, ma giocare a Bologna e Roma con quel calciatore sarebbe stata un’altra storia. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Condò sorpreso: «Anche la Juve di Tudor ha mancato il salto di qualità. Espulsione Kalulu? In un ambiente di professionisti non capiscono che…»

