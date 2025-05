Condannato ai domiciliari non inizia a scontarli e resta libero a fare furti | in carcere

Un 21enne italiano condannato ai domiciliari è stato sorpreso a rubare in un centro commerciale, eludendo il suo arresto. I carabinieri di Santa Croce, intervenuti l'8 maggio, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare, portando a termine un'operazione che ha riportato il giovane nel giro della giustizia, mentre era già tenuto a scontare la pena domiciliare.

Doveva stare ai domiciliari, invece i carabinieri lo ritrovano a fare man bassa di articoli in un centro commerciale della città d'acqua. È finito in arresto un 21enne italiano, fermato l'8 maggio dai militari della stazione di Santa Croce, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Condannato ai domiciliari non inizia a scontarli e resta libero a fare furti: in carcere

