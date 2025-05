Condannato Adriano Panzironi il falso guru delle diete in tv | metteva a rischio la salute pubblica

Adriano Panzironi, noto come il falso guru delle diete in tv, è stato condannato dal tribunale di Roma a 2 anni e 8 mesi di reclusione per aver messo a rischio la salute pubblica con le sue promettenti, ma infondate, pratiche dietetiche. Anche il fratello ha ricevuto una condanna, segnando un importante passo contro la disinformazione nel settore del benessere.

Il tribunale di Roma ha stabilito una pena di 2 anni e 8 mesi per l'imprenditore che prometteva longevità e guarigioni. Condannato anche il fratello 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Condannato Adriano Panzironi, il falso guru delle diete in tv: metteva a rischio la salute pubblica

Condannato Adriano Panzironi, il falso guru delle diete in tv: metteva a rischio la salute pubblica

l tribunale monocratico di Roma ha condannato Adriano Panzironi a 2 anni e 8 mesi di reclusione per esercizio abusivo della professione medica. La sentenza, emessa il 13 maggio 2025

Le diete bizzarre e le promesse anti cancro di Adriano Panzironi

aveva fondato il metodo "Life 120" per allungare la vita e vivere fino a 120 anni

Diete. Adriano Panzironi condannato a 2 anni e otto mesi di reclusione

Panzironi è l'ideatore della dieta Life 120, che prometteva di allungare la vita fino a 120 anni

